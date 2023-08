Roma: Angelucci (Pd), finalmente a piazza Nicosia una targa per Mea e Ollanu, sono orgoglioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Piazza Nicosia avrà una lapide in travertino dedicata ai poliziotti Antonio Mea e Pietro Ollanu, che verrà collocata vicino alla targa che ricorda il primo anniversario del tragico evento. Lo dichiara il presidente della Commissione capitolina Turismo Mariano Angelucci, primo firmatario della mozione. "Abbiamo il dovere di ricordare chi ha sacrificato la propria vita per difendere le Istituzioni democratiche in uno dei periodi più bui del nostro Paese. Per questo ringrazio il Sindaco Gualtieri e l'assessore alla Cultura Gotor per aver compreso l'importanza dell'iniziativa, dando seguito alla mozione dell'Assemblea Capitolina votata all'unanimità ad aprile scorso. La memoria è un valore comune e ci aiuta a guardare con più fiducia al presente, affinché gli orrori del passato non si verifichino mai più. A breve sarà anche installata la segnaletica che intitola ai due poliziotti un viale dentro il Parco di Villa Gordiani", conclude.(Com)