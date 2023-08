Lazio: al via la challenge "Smart energy for industry 5.0"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio e Lazio Innova lanciano assieme a Geoside, Energy Service Company del Gruppo Italgas, la Open Innovation Challenge "Smart Energy for Industry 5.0". Obiettivo della sfida, l'individuazione di soluzioni innovative per ottimizzare le tecnologie degli impianti industriali e del settore terziario in un'ottica green. Gli ambiti applicativi su cui si incentra la challenge sono i seguenti: soluzioni che impieghino tecnologie 4.0, come IoT, Big Data Analytics e AI, per sistemi energetici ed energivori; tecnologie e attrezzature impiantistiche per il miglioramento dell'efficienza energetica degli asset industriali, come motori elettrici ad alta efficienza, sistemi di raffreddamento innovativi, pompe di calore ad alta temperatura, sistemi di recupero del calore, valvole e contatori intelligenti; soluzioni per l'ottimizzazione degli asset energetici grazie all'utilizzo di digital twin e di piattaforme di simulazione del sistema energetico; soluzioni che, adoperando le metodologie di analisi dei dati, supportino i gestori degli impianti nell'impostare una manutenzione predittiva dei sistemi energetici ed energivori. La call si rivolge a Startup, Pmi (anche innovative) e a Spin off universitari e di centri di ricerca con Trl (Technology Readiness Level) market ready. (segue) (Com)