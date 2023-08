Lazio: al via la challenge "Smart energy for industry 5.0" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giuria formata da rappresentanti di Lazio Innova e di Geoside selezionerà sei team che accederanno a un percorso gratuito di mentorship per la definizione e validazione della proposta di valore e conseguente modello di business. Al termine di questa fase i partecipanti presenteranno i propri progetti e soluzioni durante un evento dedicato, l'"Innovation Day". Lazio Innova destinerà al primo classificato un premio in denaro del valore di 20mila euro e servizi specialistici. Al secondo e terzo classificato, spetteranno servizi a supporto dello sviluppo della propria soluzione. Geoside garantirà inoltre al vincitore la realizzazione di un proof of concept per un valore di commessa di almeno 10mila euro. Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 9 ottobre 2023. Le open innovation challenge sono un format innovativo che permette di mettere in contatto la domanda d'innovazione delle grandi imprese con le soluzioni generate dalla competenza e della creatività delle startup. Ad oggi sono state realizzate da Lazio Innova 28 challenge insieme con 20 aziende madrine, raccogliendo 500 progetti innovativi e supportando oltre 168 team e startup in percorsi di mentorship. (Com)