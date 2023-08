Fvg: Protezione civile, allerta gialla per temporali forti su tutta la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di colore giallo dalle 15 di oggi alle 2 di mercoledì 2 agosto per temporali forti su tutta la regione. A partire dal pomeriggio di oggi la Protezione civile prevede probabili rovesci e temporali che interesseranno prima la zona montana e in seguito la pianura e la costa, soprattutto sulla fascia orientale. Qualche temporale potrà essere localmente forte. In quota soffierà vento da sud-ovest moderato, mentre sulla costa soffierà vento da sud moderato e, a partire dalla sera, bora moderata. (Frt)