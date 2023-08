Scuola: assessora Roma, iter 600 stabilizzazioni si avvia alla conclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto: il percorso per la stabilizzazione di 600 lavoratrici e lavoratori del personale educativo e scolastico sta giungendo a conclusione con 200 nuove/i educatrici/tori dei nidi e 200 nuove/i insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali che hanno firmato o sono stati chiamati per firmare nei prossimi giorni il loro contratto a tempo indeterminato con Roma Capitale, che si aggiungono ai 200 assunti al termine del 2022". A dichiararlo in una nota è Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale. "Questa non solo rappresenta una promessa mantenuta, ma un ulteriore segnale della direzione che l'amministrazione ha voluto prendere sulla scuola e sull'educazione. Abbiamo scelto di investire sulla stabilità, la continuità educativa e la valorizzazione del patrimonio professionale che ogni giorno offre un servizio di qualità alla nostra città. In un tempo storico di incertezza occupazionale e precarietà, Roma sceglie invece la sicurezza del personale", spiega. (segue) (Com)