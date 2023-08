Mafia: Viola, raddoppiato il carico delle iscrizioni nel registro degli indagati, ma organico Dda sottodimensionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo triennio “è raddoppiato il carico delle iscrizioni "nel registro degli indagati, sia con procedimenti contro noti sia contro ignoti, ma a ciò fa da riscontro il sottodimensionamento della forza lavoro della Dda. Lo ha detto il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola durante l'audizione alla Camera della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. ”Nell'organico dell'ufficio” della Direzione distrettuale antimafia della Lombardia, ha spiegato Viola, ci solo 12 magistrati, ma nell'ultimo periodo, in conseguenza del progressivo assottigliarsi delle risorse generali dell'ufficio, siamo solo in nove sostituti soltanto in grado di occuparsi della Dda. Andiamo avanti grazie alla disponibilità degli altri colleghi dell'ufficio e di tutto un meccanismo di applicazione di assegnazioni che ci consente di affiancare a un magistrato della Dda un magistrato della procura ordinaria”. (Rem)