Imprese: Gorno Tempini (Cdp), 70 per cento risorse impiegate in linea con Piano strategico

- Più del 70 per cento delle risorse impiegate sono in linea con il nostro Piano strategico. Lo ha dichiarato il presidente di Cassa depositi e prestiti, Giovanni Gorno Tempini, nel corso della presentazione dei risultati semestrali al 30 giugno 2023. “I risultati dimostrano che Cdp riesce a coniugare la sua natura pubblica con una performance soddisfacente per gli azionisti. Le risorse impegnate e gli investimenti attivati sono in crescita. Questo avviene con un percorso trasformativo interno importante”, ha aggiunto. (Rin)