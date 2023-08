Roma: Diaco (M5s), serve Garante degli animali, si provveda subito alla nomina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel totale disinteresse che questa amministrazione ha verso gli animali, i romani sono rassegnati a fare da sé. È successo per esempio alla Bufalotta, dove i cittadini hanno trovato una volpe ferita nel cortile del condominio: inizia il giro delle telefonate ai vari numeri di Roma Capitale, ma nessuno risponde. Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5s e vicepresidente della Commissione Ambiente. "La figura a cui dovrebbero rivolgersi è già stata prevista, è il Garante dei diritti degli animali, ma dalla sua approvazione in Aula ad agosto 2022 non è ancora stata nominata. Un vuoto istituzionale a cui cercano di mettere una pezza le associazioni animaliste e le persone più sensibili su questo tema. Persone che, a quanto pare, non fanno parte della maggioranza capitolina. Quanto ci vorrà prima che si provveda a una semplice nomina?", conclude.(Com)