Mafia: Dolci (DDA Milano), sempre più vocazione economica che si sposa con evasione viscale

- Non ci sono più reati spia, ma "bancarotte, bancarotte fiscali, bancarotte per distrazione, creazione di fittizi crediti di imposta, intestazioni fittizie". Lo afferma Alessandra Dolci, procuratore aggiunto e coordinatrice della DDA di Milano, in audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, evidenziando come la strategia delle mafie in Lombardia negli anni "ora è cambiata, c'è accentuazione della vocazione economica che si sposa con l'evasione fiscale di una certa parte dell'imprenditoria". (Rem)