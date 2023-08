Fvg: Università di Trieste, scoperto nuovo lichene nel Carso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova specie di lichene è stata appena scoperta da un'equipe internazionale coordinata dal lichenologo americano Kerry Knudsen a partire da materiale raccolto da Pier Luigi Nimis, professore ordinario di Botanica Sistematica all’Università di Trieste. La scoperta è stata fatta su rocce calcaree a Contovello, sulla costiera triestina. La nuova specie, Sarcogyne nimisii, è stata dedicata allo scopritore e appare geneticamente più vicina a un gruppo di specie nordamericane che alle altre specie congeneri finora note in Europa. Il ritrovamento del nuovo lichene porta a 604 il numero totale di licheni noti per il Carso, una biodiversità che gli esperti giudicano ragguardevole considerando l'uniformità geologica e la modesta altitudine. I campioni della nuova specie sono preservati nell'erbario del dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste, che rappresenta la maggiore collezione moderna di licheni in Italia. (Frt)