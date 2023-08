Sport: Urzì (Fd'I), un onore essere relatore pdl su introduzione in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il collega Berruto "sono stato nominato relatore del disegno di legge Costituzionale per l'introduzione dello sport in Costituzione. Per me è un onore introdurre in Aula i lavori su un progetto così importante sotto il profilo sociale, educativo e giuridico e che mette in risalto il benessere psicofisico di uomini e donne. Lo sport viene inserito aggiungendo un comma all'articolo 33: 'La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme'. Sono particolarmente fiero del fatto che riusciremo a chiudere i quattro passaggi necessari in circa 8 mesi tra il primo e l'ultimo voto e che dopo quest'ultimo la parola 'sport' avrà dignità di rilevanza costituzionale. Si tratta di un risultato storico grazie alla proposta di legge che aveva come primo firmatario il mio collega di partito Iannone". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Affari costituzionali a Montecitorio, Alessandro Urzì. (Rin)