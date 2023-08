Marino: Ambrogiani (Pd), addolorati per scomparsa Angelo Pazienza, vicinanza a famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Angelo Pazienza, uomo impegnato nel sociale e vicepresidente del Comitato Colli Albani della Croce Rossa Italiana. Così, in una nota stampa, il segretario cittadino del Pd Marino, Sergio Ambrogiani. "Se ne va un uomo per bene, professionale e leale: la sua morte lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Marino e non solo. In questo momento di grandissimo dolore, vogliamo altresì esprimere la nostra più totale vicinanza alla famiglia di Angelo Pazienza", conclude.(Com)