Municipio Roma XV: presidente, su regolamento entrate chiesto aumento dal 5 al 50 per cento

- Ringrazio l'aula che durante il Consiglio Municipale di oggi, nell'ambito dell'espressione di parere relativo alla proposta di deliberazione sulle "Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate", ha votato favorevolmente affinché la percentuale destinata ai Municipi inerente le attività di accertamento delle entrate e il contrasto all'evasione per gli ambiti di loro competenza venga aumentata dal 5 per cento ad almeno il 50 per cento. Così in una nota il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. "Una richiesta di modifica che ha visto unita la maggioranza del Municipio XV, che ringrazio, ma che inspiegabilmente ha portato invece l'opposizione all'astensione o al voto contrario. Il contributo dei Municipi è stato ed è fondamentale per la gestione di Roma, ci auguriamo quindi che l'accoglimento di questa proposta sia il primo passo concreto, dopo anni, per il riconoscimento delle attività territoriali. Spero davvero che i Municipi, i loro Presidenti, i Consigli Municipali, nonché tutte le forze politiche a partire dal Partito democratico, sostengano questa richiesta", conclude.(Com)