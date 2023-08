Pnrr: Calandrini (Fd'I), Fitto smonta propaganda opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la forza dei dati e dei risultati ottenuti, quest'oggi il ministro Fitto, nella sua informativa, ha smontato parola per parola tutte le illazioni circolate in queste settimane attorno al Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'Italia non solo riceverà tutti i 35 miliardi della terza e quarta rata ma ha anche superato delle incongruenze presenti negli obiettivi prefissati dai precedenti governi. Il ministro non ha fatto mistero delle difficoltà oggettive riscontrate nella messa a terra dei tanti progetti previsti dal piano: ora l'auspicio è che il Parlamento, nella sua interezza, possa collaborare nei prossimi delicati passi da compiere. Stiamo parlando di un'opportunità unica per la nazione: la bagarre politica lasci il posto a una costruttiva collaborazione da parte di tutti". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della quinta commissione Bilancio.(Com)