Fvg: Confartigianato, misure urgenti su credito e fisco per far fronte a danni da maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Misure urgenti e procedure snelle su accesso al credito e abbattimento del fisco. È la richiesta avanzata oggi alla Regione dal presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Graziano Tilatti, al termine dell’incontro con gli assessori regionali alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, per fare il punto sui danni causati dalla recente ondata di maltempo. "Il 57 per cento delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia è insediata nei Comuni colpiti dai temporali e della grandine del 24 luglio, una percentuale che sale al 63 per cento nella provincia di Udine, al 64 per cento in quella di Gorizia e al 79 per cento nel Pordenonese. Sono numeri che indicano chiaramente la portata di un evento che ha provocato danni ingentissimi", ha spiegato Tilatti, che in questi giorni ha vistato i Comuni più colpiti registrando situazioni "davvero difficilissime, nonostante gli imprenditori abbiano subito reagito rimettendosi all'opera". Complessivamente sono 15.677 le aziende artigiane coinvolte dall’ondata di maltempo del 24 e 25 luglio. "Tante aziende - ha raccontato Tilatti - hanno investito in macchinari che ora si ritrovano guastati dall'acqua, altri hanno investito sugli impianti fotovoltaici per abbattere i costi dell'energia e ora i pannelli sono fuori uso. A rendere ancora più drammatica la situazione è che per fare tali investimenti le imprese si sono già gravate di mutui o hanno impiegato risorse proprie. Ora si trovano a dover far fronte a un'ennesima emergenza senza risorse". Il presidente di Confartigianato regionale ha portato all’attenzione degli assessori soprattutto le condizioni in cui versano le imprese delle costruzioni. "Moltissime sono impegnate nei cantieri legati a bonus e superbonus con scadenze stringenti da rispettare. L'emergenza che si è creata, però, richiede il loro pronto intervento in altre situazioni. Occorre, quindi, prevedere quanto meno uno spostamento delle scadenze per gli interventi di edilizia legati ai bonus energetici", ha concluso Tilatti. (Frt)