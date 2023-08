Torino: nuovo progetto del Comune per sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Drink or Drive - #SafeDirection la campagna lanciata dal Comune di Torino in collaborazione con la Polizia locale, l'Università di Torino e il dipartimento Servizi sociali per sensibilizzare sui danni derivanti dall'utilizzo di alcol e droghe alla guida. Il progetto è partito originariamente in primavera e ora è pronto per le attività autunnali. Sono stati oltre 100 gli interventi in strada e nei locali che hanno coinvolto i vari promotori del piano in questi mesi. "Questo lavoro, ancora una volta, ha significato come occorra una sinergia di interventi per incidere su un tema complesso come l'abuso di alcol e droga. Per creare consapevolezza e promuovere dei cambi di paradigmi sono stati utili, monitoraggio e immersione nella realtà dei frequentatori della notte - ha affermato l'assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero - per non ricorrere solamente a politiche sanzionatorie, ma lavorare più profondamente sui comportamenti", ha concluso. (Rpi)