Speciale difesa: Romania-Usa, via libera a vendita a Bucarest di veicoli d'assalto anfibi

- Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di veicoli d'assalto anfibi (Aav) all’estero, richiesti dal governo della Romania. "Bucarest ha richiesto 21 Aav", scrive il portale d'informazione "G4media". La Romania vorrebbe anche acquistare 16 mitragliatrici calibro 50, cinque mitragliatrici M240B da 7,62 millimetri e un numero imprecisato di lanciagranate MK-19. L’acquisto dei veicoli d’assalto da parte della Romania avrebbe un costo complessivo stimato in 120,5 milioni di dollari (circa 110 milioni di euro). L’Agenzia di cooperazione per la sicurezza della difesa degli Usa ha riferito di aver notificato al Congresso la decisione relativa alle vendite militari all'estero. Secondo l’agenzia governativa statunitense, gli Aav forniranno alla Romania la capacità necessaria per affrontare le minacce moderne e migliorare le sue capacità di difesa. La nota di approvazione degli Stati Uniti non ha tuttavia specificato quale tipo di Aav può essere acquistato da Bucarest. (Rob)