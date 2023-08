Speciale difesa: Cina, ministro Difesa presiede cerimonia in occasione della Giornata delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Cina, Li Shangfu, ha presieduto oggi a Pechino una cerimonia in occasione del 96mo anniversario della fondazione dell'Esercito popolare di liberazione, invitando i militari a intensificare la prontezza al combattimento. Lo riporta il quotidiano "China Daily", precisando che l'evento si è tenuto presso la Grande sala del popolo. A nome del Comitato centrale del Partito comunista, del governo e della Commissione militare centrale, Li si è congratulato con veterani, riservisti, militari, polizia armata e altri funzionari che servono nella Difesa, invitandoli ad adempiere agli obiettivi prefissati dal governo per il centenario dell'esercito, che ricorrerà nel 2027. "L'esercito cinese apporterà più certezza ed energia positiva in un mondo di cambiamento e disordine", ha detto Li, rinnovando la determinazione del suo Paese a perseguire l'unificazione con la vicina isola di Taiwan. (Cip)