Speciale difesa: Taiwan, Cina protesta contro aiuti militari, Usa non intraprendano strada "pericolosa"

- Il governo della Cina ha presentato rimostranze contro gli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti militari a Taiwan, mettendo in guardia Washington dall'intraprendere una strada "sbagliata e pericolosa". Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa, Tan Kefei, intimando agli Usa di "cessare ogni collusione militare con Taiwan" e ribadendo che il dossier è una "linea rossa da non superare" nelle relazioni bilaterali tra Pechino e Washington. La Cina rivendica infatti la sovranità sull'isola autogovernata, non esclude un'azione di forza per riportarla sotto il suo controllo e protesta regolarmente contro gli scambi tra i funzionari taiwanesi e statunitensi. Nel quadro della crescente assertività militare delle forze armate cinesi nello Stretto, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato la scorsa settimana un nuovo pacchetto di aiuti militari per Taiwan, dal valore di circa 345 milioni di dollari. L'annuncio è arrivato sotto forma di un memorandum al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in cui viene indicato di attingere agli inventari del Pentagono per l'assistenza militare all'isola. Il pacchetto include dispositivi per la sorveglianza e le attività di intelligence, sistemi per la difesa aerea e missili, secondo quanto riferito al portale di informazione "The Hill" da un funzionario rimasto anonimo. (Cip)