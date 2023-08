Ciampino: Legambiente, Lazio quarta peggior Regione per roghi in depositi di rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legambiente, grazie all'impegno dell'avvocato Diego Aravini presidente del Ceag (Centro di Azione Giuridica) dell'associazione, sta infatti presentando denuncia presso la procura della Repubblica di Velletri. "Quello che è chiaro poi - conclude Scacchi - è che il numero di eventi simili in impianti di trattamento è enorme e i motivi sono sempre gli stessi: riempimento ben oltre il consentito, impianti antincendio non funzionanti o non adeguati anche di fronte all'eccessivo quantitativo di rifiuti presenti, negligenze nella cura dei materiali stessi. Un gran numero di episodi simili e per buona parte avvenuti intorno al territorio della Capitale, anche perché, qui, la gestione dei rifiuti continua ad essere un totale disastro: di impianti per il trattamento delle frazioni e aumento della raccolta differenziata a Roma non si vede neanche l'ombra, i materiali continuano a saturare i territori circostanti in discariche e capannoni e invece di trasformare i rifiuti in risorsa ambientale ed economica, nella Capitale si continua a pagare una delle tariffe più alte d'Italia mentre le distese dei rifiuti non raccolti invadono le strade, i parchi il territorio circostante e l'immagine stessa della città. E guarda caso dove un ciclo corretto non c'è, le ecomafie trovano praterie dove agire indisturbate con smaltimento illecito, discariche abusive, abbandono e roghi". La Città Metropolitana di Roma, sempre secondo il rapporto Ecomafie di Legambiente, è infatti per il secondo anno consecutivo in testa alla classifica per numero di ecoreati nel ciclo illegale dei rifiuti, con 1.315 reati, 1.952 illeciti amministrativi e 4.848 sanzioni amministrative solo nel 2022. (Com)