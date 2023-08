Imprese: Urso, con ddl incentivi raggiunta equiparazione professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato finalmente affermato il principio di parità in materia di incentivi che i professionisti giustamente chiedevano da tempo ai precedenti governi. L’emendamento riformulato dal governo prevede infatti l’equiparazione dei professionisti alle imprese per poter accedere alle misure”. È quanto afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito all’emendamento al ddl incentivi che sarà approvato oggi in commissione Industria al Senato e che stabilisce il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti. L’obiettivo del riordino degli incentivi rappresenta una milestone del Pnrr sin dal primo giorno di legislatura e dovrebbe essere approvato in via definitiva prima della sessione di Bilancio. “Ricordo l’importanza della questione del riordino complessivo del sistema degli incentivi che oggi ne conta 229 sul piano nazionale e 1.757 a livello regionale, disboscando la giungla delle agevolazioni e semplificando la vita delle imprese e da oggi anche dei professionisti” conclude il ministro. (Rin)