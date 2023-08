Pnrr: via libera da Aula Camera a risoluzione maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell’Aula della Camera, alla risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del governo, con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La votazione è avvenuta per parti separate. L’esecutivo aveva espresso parere favorevole.(Rin)