Niger: consigliere ucraino Podolyak, dietro colpo di stato militare c’è la Russia

- È “assolutamente chiaro” che dietro il colpo di stato militare in Niger c’è la Russia. Lo ha scritto su Twitter Mykhailo Podolyak, il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo Podolyak, quanto sta avvenendo in Niger è “una tattica russa standard: distogliere l’attenzione, cogliere l’attimo ed espandere il conflitto”. “Il sostegno espresso ai ribelli dai rappresentanti del Mali filorusso e del Burkina Faso, dove il gruppo paramilitare Wagner svolge un ruolo attivo, non fa che aumentare la convinzione del fatto che la Russia abbia un piano per provocare instabilità e minare l'ordine di sicurezza globale”, ha scritto il consigliere presidenziale ucraino. “È ora di trarre le giuste conclusioni: solo la rimozione del clan di Putin e una rinascita politica della Russia possono garantire al mondo l'inviolabilità delle regole e la stabilità”, ha concluso Podolyak. (Kiu)