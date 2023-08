Emirati: Forze polizia arrestano uomo per contrabbando di 48 tonnellate di droga ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di polizia degli Emirati Arabi Uniti questa mattina hanno arrestato un uomo con l'accusa di contrabbando di oltre 48 tonnellate di droga nella capitale Abu Dhabi. Lo ha reso noto il quotidiano emiratino "The National", spiegando che il sospetto, originario di un Paese asiatico, ha nascosto stupefacenti e antidolorifici in un deposito nell'Emirato di Abu Dhabi. Secondo quanto riferito dai pubblici ministeri questa mattina, gli ufficiali del dipartimento antidroga delle Forze di polizia hanno tenuto il sospettato sotto sorveglianza prima di procedere all'arresto. L'uomo, avrebbe "immagazzinato la droga in un deposito in maniera estremamente professionale", con l'intenzione poi di venderla negli Emirati Arabi Uniti. I pubblici ministeri hanno esortato il pubblico a segnalare alle autorità qualsiasi attività sospetta correlata al traffico di droga. (segue) (Res)