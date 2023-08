Maltempo:Fvg, priorità a scuole e ospedali, poi fabbriche e case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Priorità a scuole e strutture sanitarie, seguite da fabbriche, case e chiese. È lo schema che verrà seguito in Friuli Venezia Giulia per far fronte ai danni causati dalla forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul Friuli centrale tra il 24 e il 25 luglio. Lo hanno ribadito oggi gli assessori regionali alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, e alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che hanno incontrato a Udine i rappresentanti delle categorie economiche per fare il punto sui danni. “Dobbiamo mettere il sistema produttivo nelle condizioni di non fermarsi”, hanno detto. “Il problema più urgente - ha sottolineato Riccardi - riguarda le coperture dei capannoni, con la zona di Brugnera che è stata la più colpita. Altro tema delicato, come hanno evidenziato i rappresentanti delle categorie economiche, è lo smaltimento dei rifiuti, in particolare materiali contenenti amianto e pannelli fotovoltaici danneggiati”. In attesa dell'eventuale riconoscimento nazionale dello stato di emergenza, le associazioni di categoria hanno chiesto agli assessori regionali di monitorare pratiche assicurative e certificazioni dei danni, affinché seguano procedure rapide e snelle. (Frt)