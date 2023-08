Ucraina: Ue, affermazioni Mosca su attacco droni non sono credibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni della Russia sull'attacco di droni subito non sono credibili. A dirlo la portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Nabila Massrali, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Siamo a conoscenza delle notizie sui droni che avrebbero sorvolato la regione di Mosca. Non conosciamo le origini, le circostanze o altri dettagli, e qualsiasi affermazione della Russia a questo proposito ha ben poca credibilità, poiché la Russia manipola pesantemente qualsiasi tipo di informazione", ha detto Massrali. "La Russia non deve usare questo argomento come pretesto per un'ulteriore escalation dei suoi continui attacchi illegali e barbari contro l'Ucraina e il suo popolo. La Russia deve ritirare immediatamente e incondizionatamente tutte le truppe militari dall'intero territorio dell'Ucraina e all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti", ha aggiunto. (segue) (Beb)