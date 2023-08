Ucraina: Ue, affermazioni Mosca su attacco droni non sono credibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda le regole del Fondo europeo per la pace, l'Ucraina sta combattendo velocemente un'invasione territoriale ingiustificata e non provocata da parte della Russia e ha tutto il diritto di difendersi dall'aggressione russa", ha proseguito la portavoce della Commissione Ue. "Il diritto all'autodifesa è un principio fondamentale della Carta delle Nazioni Unite. Le attrezzature fornite all'Ucraina dagli Stati membri dell'Ue possono essere utilizzate solo per la difesa dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina. Abbiamo stabilito meccanismi rigorosi per garantire che gli equipaggiamenti forniti attraverso il Fondo europeo per la pace siano gestiti sotto l'esclusiva responsabilità, il comando e il controllo delle forze armate ucraine per la difesa dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina", ha concluso. (Beb)