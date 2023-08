Fvg: assessore Attività produttive, pronti ad agevolare accesso al credito per danni maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia è pronta a intervenire per agevolare l'accesso al credito a favore delle imprese chiamate a fronteggiare i danni causati dall’ultima ondata di maltempo. Lo ha assicurato l’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che oggi a Udine ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche insieme all’assessore alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, per fare il punto sui danni del maltempo. “In questi giorni ho visitato personalmente Mortegliano e le altre località colpite dalla calamità. Ho trovato paesi 'bombardati' e comunità in seria difficoltà, ma anche artigiani e imprenditori pronti a rimboccarsi le maniche per far ripartire la produzione e garantire il lavoro, forti di quello spirito che da sempre contraddistingue la nostra terra. La Regione è arrivata tempestivamente e, come assessorato alle Attività produttive, siamo pronti a mettere in campo risorse importanti”, ha detto Bini, annunciando un prossimo incontro per individuare gli strumenti utili a sostenere le imprese. “Dopo aver raccolto le considerazioni e le prime stime dei danni delle associazioni di categoria - ha spiegato al termine dell’incontro di oggi - procederemo immediatamente a un incontro con il comitato di gestione del Frie, con i Confidi e anche con la nuova finanziaria regionale Fvg Plus: le imprese, infatti, hanno bisogno immediato di liquidità e la Regione è pronta a intervenire, con gli strumenti che le competono, per agevolare l'accesso al credito, a tassi sensibilmente più bassi rispetto alla media nazionale”. (Frt)