Reddito cittadinanza: Abbruzzetti (Ali Lazio), decisione Governo non gravi su Comuni

- La decisione del Governo di tagliare il reddito di cittadinanza, avvisando con un semplice sms, "rischia di avere ricadute piuttosto pesanti sulle amministrazioni locali". Lo dichiara in una nota il presidente di Ali Lazio, Luca Abbruzzetti. "Ad oggi, i Comuni non hanno risorse né strumenti per aiutare le persone che non riceveranno più il Reddito dal Governo - continua Abbruzzetti - Sarebbe opportuno che il Governo valutasse di stanziare subito delle risorse alternative sia per evitare situazioni che possano degenerare in tensioni sociali, sia per non gravare sui Comuni, che in termini di servizi sociali non hanno disponibilità sufficienti per assistere i cittadini in difficoltà". (Com)