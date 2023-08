Regno Unito: leader ombra dei Comuni, laboristi non revocheranno nuove licenze per petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito laborista ha dichiarato di non voler revocare la nuova emissione di licenze per l'esplorazione di petrolio e gas nel Mare del Nord annunciata ieri dal premier Rishi Sunak. Secondo il quotidiano "the Telegraph", Thangam Debbonaire, leader ombra della Camera dei Comuni, avrebbe fatto intendere che un potenziale governo laborista non revocherà le licenze, ribadendo però l'impegno già espresso dal partito di "non concedere nuove licenze" in caso di vittoria alle prossime elezioni generali. Commentando i piani del primo ministro, Debbonaire ha anche affermato che il governo ha "dimenticato che ciò di cui abbiamo veramente bisogno è investire nelle energie rinnovabili, cosa che non stanno facendo". (Rel)