Sport: da ottobre al Pala Tiziano basket e pallavolo in fine settimana, in altri giorni eventi

- Nel fine settimana gare dei massimi campionati di basket e pallavolo delle squadre romane, sia maschili che femminili. E nei giorni feriali: concerti, campionati di pugilato o altri eventi sia sportivi che culturali organizzati da società paganti. È questo il piano per la riapertura del Palazzetto dello Sport di viale Tiziano (Pala Tiziano) a Roma che ha una capienza di circa 4.500 persone, 3.500 sugli spalti e mille sul parterre. La struttura sarà operativa da ottobre prossimo per le gare di basket e pallavolo. L'inagurazione vera e propria, però, con un'operatività al cento per cento, avverrà ai primi del 2024 in attesa del termine delle rifiniture dei lavori previsto a dicembre. È il quadro tracciato dall'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, nel corso della commissione capitolina Sport, presieduta da Ferdinando Bonessio di Europa verde. (segue) (Rer)