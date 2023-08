Sport: da ottobre al Pala Tiziano basket e pallavolo in fine settimana, in altri giorni eventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando ci siamo insediati per il Palazzetto di viale Tiziano c'era un bando per la riqualificazione da oltre 3 milioni della giunta precedente che però non risolveva tutti i problemi - ha spiegato Onorato -. Abbiamo stanziato 2,1 milioni in più per concludere i lavori, altrimenti non sarebbe stato riaperto. Dall'avvio dei lavori è partita una corsa contro il tempo e stiamo facendo un piccolo miracolo per garantirne la funzionalità da ottobre. Tecnicamente gli appalti terminano poco dopo dicembre, ma faremo in modo di avere l'autorizzazione dal pubblico spettacolo già a settembre, per far giocare intanto le squadre di basket e pallavolo già da ottobr. Allo stesso tempo terminate le rifiniture dei lavori per dicembre, contiamo di fare l'inaugurazione ufficiale nel 2024". (segue) (Rer)