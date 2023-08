Sport: da ottobre al Pala Tiziano basket e pallavolo in fine settimana, in altri giorni eventi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea - ha proseguito l'assessore - è quella di far giocare le squadre professionistiche di Roma, della pallacanestro e della pallavolo, con un canone calmierato nei fine settimana, ovviamente chiedendo fidejussioni perché il Palazzetto, su cui abbiamo investito soldi dei contribuenti, sia restituito nelle stesse condizioni in cui viene consegnato prima delle gare. In questa prima fase sarà il Comune, attraverso Zetema, a gestirlo, almeno per la prima stagione. Siccome tutti ci vogliono giocare ma bisgona far combaciare i calendari, in questa prima fase abbiamo pensato di garantire una prelazione alle società professionistiche di basket e pallavolo, maschili e femminili. Abbiamo chiesto alle federazioni, la Fipav per la pallavolo e la Fip per il basket, di indicarci quali squadre devono avere il diritto di giocare lì: adotteremo le indicazioni che arriveranno dalle federazioni". (segue) (Rer)