Sport: da ottobre al Pala Tiziano basket e pallavolo in fine settimana, in altri giorni eventi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia secondo il presidente Bonessio nell'impianto potrebbe essere garantito a un massimo di dieci squadre di svolgere gare di basket e pallavolo, creando "slot di fruizione dello spazio da massimo quattro ore per il sabato e la domenica". Per l'assessore allo Sport del Municipio Roma II, Rino Fabiano, invece "deve essere il luogo in cui tutti coloro che svolgono attività sportive nei centri municipali possano avere la possibilità di organizzare lì gratuitamente un evento l'anno. E vorremmo che anche il Municipio possa avere uno slot per organizzare eventi sportivi e culturali". Secondo l'assessore capitolino tuttavia "è scientificamente impossibile che dieci squadre giochino lì, perché quando una squadra gioca ti chiede l'impianto tutta la giornata e se poi vuole fare anche gli allenamenti il tempo di fruizione si allunga". Per quanto riguarda le attività territoriali, invece, "questo farebbe venir meno la possibilità di mettere a reddito per eventi musicali o sportivi a pagamento, come il pugilato o Mma, una struttura riqualificata con i soldi dei contribuenti". In ogni caso, ha concluso Onorato, "l'obiettivo resta comunque quello di aprirsi a più soggetti possibili e ci saranno altri confronti". (Rer)