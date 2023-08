Pnrr: Schlein, evidente che ci siano due diverse Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' sempre più evidente che ci siano due diverse Meloni: una che, solo qualche giorno fa, fa un video per annunciare la necessità di un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico e l'altra che guida un governo che ha appena scelto di tagliare risorse, destinate esattamente a questo scopo". Lo ha sottolineato la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in dichiarazione di voto, nell’Aula della Camera, sulle risoluzioni sulle comunicazioni del governo, con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (Rin)