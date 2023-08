Taiwan: nuova sortita della Cina con cinque aerei e dieci navi da guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro della crescente assertività militare delle forze armate cinesi nello Stretto, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato la settimana scorsa un nuovo pacchetto di aiuti militari per Taiwan, dal valore di circa 345 milioni di dollari. L'annuncio è arrivato sotto forma di un memorandum al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in cui viene indicato di attingere agli inventari del Pentagono per l'assistenza militare all'isola. Il pacchetto include dispositivi per la sorveglianza e le attività di intelligence, sistemi per la difesa aerea e missili, secondo quanto riferito al portale di informazione "The Hill" da un funzionario rimasto anonimo. (segue) (Cip)