Taiwan: nuova sortita della Cina con cinque aerei e dieci navi da guerra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A esprimersi sulle tensioni con la Cina nello Stretto è stato di recente anche il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu. In un'intervista pubblicata ieri dal quotidiano "The Telegraph", Wu ha affermato che la presenza militare di Paesi terzi nella regione rappresenta un'opera di "deterrenza molto forte nei confronti della Cina, e dovrebbe far capire a Pechino che ci saranno delle conseguenze se lancerà una guerra contro l'isola". Ciononostante, "non stiamo chiedendo al Regno Unito o a qualsiasi altro Paese di combattere per Taiwan. Anzi, abbiamo incrementato gli investimenti e addestrato meglio i nostri soldati per accrescere le (nostre) capacità d'autodifesa", ha precisato il titolare della diplomazia taiwanese. (segue) (Cip)