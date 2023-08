Campidoglio: Federalberghi Roma, bene approvazione emendamenti e odg su contributo soggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federalberghi Roma "esprime soddisfazione per l'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina di alcuni emendamenti ed ordini del giorno propedeutici alla votazione del Bilancio che impegnano il Sindaco e la Giunta a dare attuazione concreta ad alcune delle principali istanze portate avanti dalla categoria". Al di là dei positivi intenti il presidente Giuseppe Roscioli chiede però ora, e al più presto, fatti concreti: "Il primo apprezzamento va all'impegno ad una rimodulazione al ribasso delle nuove tariffe del contributo di soggiorno una volta attuati gli strumenti normativi (introduzione del cosiddetto Ciu) che consentiranno di potenziare la lotta al sommerso turistico ed all'abusivismo. Abbiamo sempre sostenuto che il contrasto all'abusivismo rappresenta l'unica via maestra per il recupero delle risorse necessarie per Roma Capitale ed il definitivo rilancio del settore. Ora lavoriamo tutti insieme, Governo, Comune ed operatori, per realizzare rapidamente questo obiettivo e modificare il recente provvedimento di aumento del contributo che consideriamo profondamente ingiusto ed insensato". (segue) (Com)