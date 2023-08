Latina: incendia l’auto del rivale in amore, denunciato marito geloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha dato alle fiamme l’auto del rivale in amore. Ad individuare il responsabile dell’incendio che ha danneggiato la macchina parcheggiata nei pressi del Mercato ortofrutticolo di Fondi, sono stati gli agenti della polizia intervenuti in concomitanza dei pompieri quando l’auto è stata data alle fiamme giovedì scorso. I poliziotti hanno potuto accertare che poco prima un soggetto, con il volto travisato da una mascherina facciale tipo FFP2 con indosso una tuta da lavoro bianca, aveva cosparso il cofano della macchina con del liquido infiammabile e aveva appiccato il fuoco. L’autore del gesto si era quindi dileguato facendo perdere le proprie tracce ma, sulla scorta delle informazioni assunte sul posto e dalla visione delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, è stato possibile risalire alla macchina utilizzata dallo stesso per la fuga. Il proprietario della macchina, successivamente rintracciato, ha ammesso le proprie responsabilità e ha attribuito le origini del gesto a motivi di natura sentimentale determinati dalla gelosia nei confronti della moglie. L’uomo è stato denunciato per il reato di incendio doloso.(Rer)