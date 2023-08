Covid: Renzi, non usare discorso Mattarella per interferire su dibattito Commissione inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo sacrosanto rispettare l'articolo 82 della Costituzione" sulle Commissioni di inchiesta. Lo ha chiarito il leader di Italia viva, Matteo Renzi, durante una conferenza stampa presso la sala Nassirya di palazzo Madama. "Se qualcuno pensa che le Commissioni di inchiesta non servano, vada a parlare con la famiglia di David Rossi", ha aggiunto per poi avvertire di non "usare l'impeccabile discorso di Mattarella per interferire sul dibattito parlamentare in corso", infatti "condividiamo che la Commissione debba avere i limiti previsti dalla Carta costituzionale".(Rin)