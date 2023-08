Pnrr: risoluzione Avs, mantenere obiettivi su cui governo propone definanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mantenere i nove obiettivi del Pnrr e le relative risorse finanziarie pari a 15.890.899.998,00 euro, sui quali il governo propone il definanziamento e l’eliminazione dal Piano, prevedendo in ogni caso, qualora si intenda comunque espungerli dal Pnrr, che siano garantite tutte le risorse attualmente assegnate per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico così come per tutti gli altri otto obiettivi, nonché la garanzia del pieno rispetto dei tempi di erogazione e attuazione attualmente previsti per i medesimi obiettivi". E' quanto si legge in uno degli impegni indirizzati all'esecutivo, contenuti nella risoluzione di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, sulle comunicazioni del governo, in Aula, con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il testo impegna, poi, l'esecutivo "a non indebolire la lotta all’evasione fiscale, confermando l’obiettivo del PNRR di riduzione del tax gap e di rafforzamento della compliance previsti dalla M1C1 -Riforma 1.12 del PNRR, indispensabili per il recupero dell’evasione e del contrasto al grave e cronico fenomeno dell’evasione fiscale nel nostro Paese", "a potenziare gli obiettivi di cui alla M2C2 – Investimento 4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica, lo sviluppo di costruzione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici, prevedendo a tal fine maggiori risorse e semplificazioni delle procedure, anche attraverso l’emanazione quanto prima dell’atteso e importante decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, non ancora emanato, relativamente al riconoscimento per gli utenti domestici di un contributo pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici", "ad adottare le opportune iniziative volte a colmare gli evidenti ritardi per l’aggiudicazione degli appalti accelerando sui tempi per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica sia nei centri urbani sia nelle autostrade", "a non definanziare, così come ora previsto dal governo, di parte delle risorse del Pnrr relative alle ciclovie turistiche per un importo di 400 milioni di euro", "a garantire risorse e investimenti per la sanità e in particolare la sanità territoriale, rivedendo le numerose proposte di stralcio e i pesanti tagli proposti alle Casa della comunità, ospedali della comunità, ospedali sicuri e sostenibili, nonché agli importanti progetti di transizione digitale, quale la digitalizzazione di strutture sanitarie ospedaliere sede Dea (Dipartimento emergenza e accettazione di I e II livello)", "con riguardo al previsto incremento dei posti letto per studenti negli alloggi universitari, ad adottare iniziative normative volte a prevedere una modifica al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge numero 144 del 2022, che stabilisca che le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il suddetto obiettivo, siano prioritariamente utilizzati per nuove residenze studentesche pubbliche strutturali realizzate in sinergia tra università, Comuni, Regioni, demanio civile e militare, attraverso il riuso e il recupero di immobili inutilizzati, a partire da quelli pubblici". (segue) (Rin)