Pnrr: risoluzione Avs, mantenere obiettivi su cui governo propone definanziamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- IL documento impegna inoltre, il governo "ad adottare tutte le iniziative, anche in coordinamento con gli enti territoriali, necessarie a rispettare gli investimenti e gli obiettivi del Pnrr per le scuole e per la realizzazione degli asili nido e il potenziamento dell’offerta di servizi educativi", "nell’ambito del dichiarato rafforzamento dell’Ecobonus e del Sisma bonus per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo alle famiglie a più basso reddito, a garantire misure di favore anche per gli interventi di riqualificazione immobiliare da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, estendendo tale possibilità anche per gli immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale dei comuni, prevedendo comunque tempi adeguati anche prorogati rispetto a quelli attualmente stabiliti, anche sostenendo la creazione di comunità energetiche rinnovabili solidali di autoproduzione e autoconsumo di energia nei caseggiati di edilizia residenziale pubblica che sono ubicati, in particolare, nelle periferie delle aree urbane, al fine di sostenere la conversione ecologica e il contrasto ai costi energetici", "alla stabilizzazione della misura di detrazione fiscale del Superbonus nell’arco di almeno dieci anni, per far fronte al costo degli interventi per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, escludendo dal sistema incentivante le tecnologie di riscaldamento a combustione alimentati da fonti fossili", "ad escludere dal sistema incentivante le tecnologie di riscaldamento a combustione alimentati da fonti fossili", "sempre per quanto concerne il capitolo RePowerEu, a escludere dall’utilizzo delle risorse ad esso destinate il finanziamento di progetti e piani di investimento che riguardino direttamente o indirettamente combustibili fossili al fine di garantire le necessarie risorse per il loro superamento attraverso investimenti nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative", "a escludere che le risorse del RePowerEu sostengano piani di investimento anche promossi e sostenuti da aziende pubbliche quali Enel, Enel, Terna, Snam, che riguardino fonti fossili e che non siano finalizzati alla decarbonizzazione dei sistemi produttivi", "a implementare il finanziamento degli obiettivi volti accelerare l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, favorendo l’autoproduzione e la produzione diffusa, nonché un sensibile snellimento delle relative procedure di autorizzazione" e "a garantire il pieno rispetto nelle procedure di affidamento degli appalti del Pnrr e del Piano nazionale complementare della clausola che obbliga le imprese che si aggiudicano la gara a occupare almeno il 30 per cento di donne e di giovani sotto i 36 anni". (Rin)