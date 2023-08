Pd: scelta la nuova segreteria di Roma, ci sono numerosi consiglieri e segretari municipali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Della nuova segreteria de Pd di Roma faranno parte: Emanuela Droghei, consigliera regionale Pd; Riccardo Vagnarelli, attuale segretario Pd del Municipio V; Giovanni Biagi, membro dell'assemblea nazionale; Mario Sala, consigliere Pd nel Municipio XII; Silvia Cannizzo, impegnata da anni nei sindacati studenteschi e universitari; Giuseppe Grassi, responsabile mobilità nella scorsa segreteria regionale; Simone Plebani, già membro della commissione nazionale per il congresso e delle segreterie romana e regionale; Francesca Villani, segretaria Pd Municipio IX; Flavio Conia, già segretario Pd del Municipio VIII e attualmente consigliere municipale; David Di Cosmo, presidente del Consiglio del Municipio V; Fabrizio Grant, presidente commissione Scuola, sport e politiche giovanili al Municipio VII; Marcella Marcelli, coordinatrice del dipartimento Partecipazione e formazione politica; Maddalena Vianello, professionista della progettazione e organizzazione culturale, esperta di politiche di genere; Rosa Ferraro, presidente commissione Politiche sociali del Municipio VII; Giulia Urso, ultima segretaria del Pd di via dei Giubbonari. Lo riferisce in una nota il segretario del Pd di Roma, Enzo Foschi.(Rer)