Torino: + di 194 voci, usare soldi per infrastrutture invece di finanziare propaganda antiaborto

- E’ inconcepibile che vengano usati soldi e infrastrutture pubbliche per finanziare la propaganda ideologica delle associazioni antiabortiste e non si trovino invece i fondi per supportare, con strutture e personale, un percorso per rendere la gravidanza e il parto un’esperienza più vicina alle esigenze di chi li vive. Lo ha affermato in una nota stampa la Rete + di 194 voci commentando l'apertura dello spazio di supporto per le donne che vorrebbero abortire all'ospedale Sant'Anna di Torino. "La Regione non ha idea della situazione legata alle liste d’attesa ed al conseguente trattamento sbrigativo che riceviamo ogni giorno negli ospedali a causa del sottodimensionamento del personale, altrimenti starebbe bene attenta a portare avanti boutade mediatiche di questo tipo. 'No' agli antiabortisti dentro il Sant’Anna; 'sì' alla riapertura immediata del Centro Nascita. Pretendiamo che i soldi pubblici vengano usati per risolvere l’emergenza che sta sempre più sostenendo una diaspora della salute ginecologica verso la sanità privata, per le poche persone che possono permetterselo. Rivendichiamo il diritto all'autodeterminazione delle scelte che riguardano tutti gli aspetti della nostra autodeterminazione, comprese le modalità del parto", hanno concluso. (Rpi)