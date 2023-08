Croazia: Istituto statistica, a luglio tasso di inflazione più alto di Paesi eurozona dopo Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale a luglio in Croazia è il più alto nei Paesi dell'eurozona dopo quello della Slovacchia. Lo rivelano i dati pubblicati dall'Istituto di statistica della Repubblica (Dzs), secondo cui sebbene i prezzi al consumo nel Paese balcanico siano diminuiti per l'ottavo mese consecutivo, la Croazia è dopo la Slovacchia al secondo posto in Europa per tasso di inflazione registrato nel mese di luglio con una percentuale del 7,4 per cento. Dopo aver raggiunto il record del 13,5 per cento nel novembre dello scorso anno, a dicembre la crescita dell'inflazione in Croazia è rallentata al 13,1 per cento, a gennaio era del 12,7 per cento, a febbraio del 12 per cento, a marzo del 10,7 per cento, ad aprile dell'8,9 per cento, del 7,9 per cento a maggio, del 7,6 per cento a giugno, per scendere ancora di 0,2 punti percentuali nel mese scorso. (Seb)