Pd: Foschi (Segretario Roma), squadra con 9 donne e 9 uomini tra cui molti giovani

22 luglio 2021

- Lo scorso 12 luglio "è iniziato un nuovo percorso per il Pd Roma. Per dar seguito al cambiamento di cui il Partito necessita e al bisogno di tornare a costruire un dialogo con territori e cittadini, oggi nomino la nuova segreteria che sarà composta da 9 uomini e 9 donne, di cui sei sono giovani under 30, compresi i membri di diritto che sono la presidente del Partito, Giulia Tempesta, la capogruppo in Campidoglio, Valeria Baglio, a cui si aggiungeranno il tesoriere e il presidente della Commissione garanzia, che saranno votati nella prima riunione". Lo afferma in una nota il segretario del Pd di Roma, Enzo Foschi. "Sarà una segreteria che darà spazio a molti giovani e donne, una scelta che ho ritenuto fondamentale perché ritengo che la formazione di una nuova classe dirigente sia alla base del rilancio del partito di Roma. Partito che dovrà tornare luogo di discussione, confronto e decisione e che dovrà essere al fianco dell'azione di governo del Campidoglio guidato dal sindaco Gualtieri", conclude. (Rer)