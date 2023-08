Campidoglio: presidente Municipio Roma VI, ok a nostre proposte, cambiamo storia territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo pronti a cambiare la storia del Municipio VI delle Torri: l'Assemblea Capitolina ha approvato ieri, 31 luglio 2023, tutte le proposte del Municipio. Nell'assestamento di bilancio abbiamo così un investimento pari a circa 10 milioni di euro per opere che partiranno nel 2024 e che cambieranno il Municipio dal punto di vista della mobilità, dell'urbanistica e del sociale. Arrivano finalmente due grandi opere attese da sempre dai cittadini: la rotatoria tra via Siculiana e via Casilina e la rotatoria di via Casilina altezza metro C Grotte Celoni. Lo dichiara in un comunicato stampa il Presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. "L'opera pubblica giubilare n. 159, ovvero la rotatoria tra via Siculiana e via Casilina, con sfondamento di via Carlo Fornara verso via di Vermicino e prolungamento di via Mezzoiuso da via Borghesiana a via Siculiana, - aggiunge - metterà in sicurezza un tratto stradale da sempre oggetto di incidenti stradali anche mortali e diminuirà drasticamente il traffico sulla consolare. Quest'opera è stata richiesta dal Municipio grazie alla possibilità data dal Comune di Roma a ogni municipio di autodeterminarsi tramite un'opera pubblica da un milione di euro. Realizzeremo così due grandi complanari: una attraverso via Carlo Fornara che collegherà la grande viabilità della Città Universitaria attraverso via di Vermicino, l'istituto Sandro Pertini, il campo sportivo di via Lentini e il Centro Anziani; l'altra, attraverso via Mezzoiuso, smaltirà il traffico tra via Borghesiana e via Siculiana". (segue) (Com)