Campidoglio: presidente Municipio Roma VI, ok a nostre proposte, cambiamo storia territorio (2)

- "Altra opera fondamentale - prosegue ancora Franco - è la rotatoria su via Casilina, altezza metro C Grotte Celoni, che permetterà di eliminare i due semafori oggi presenti, installati a venti metri di distanza l'uno dall'altro e che generano grandi code di traffico in entrambi i sensi di marcia. Quest'opera si è resa possibile grazie ai fondi richiesti nello scorso bilancio municipale per il suo studio di fattibilità e per la progettazione preliminare che sono stati fatti. Inoltre, è previsto un intervento massiccio di manutenzione straordinaria stradale, tra cui: rifacimento manto via Borghesiana per circa 300mila euro, rifacimento marciapiedi via Vermicino per 200mila euro e altre strade primarie del territorio come i marciapiedi di via Ripatransone, via Petriolo, via Fermignano e via Camarda. A queste grandi opere si affiancano le riqualificazioni di 15 aree verdi per quasi 900mila euro di investimento, con tanto di nuovi giochi per bambini. Sono stati poi ottenuti circa 98mila euro per la realizzazione di impianti di videosorveglianza sulle aree verdi municipali, permettendo così di completare l'opera di riqualificazione di aree abbandonate negli anni passati e di restituirle alle famiglie e ai bambini. Contro l'abbandono di rifiuti e per la guerra contro i criminali ambientali, abbiamo ottenuto circa 50mila euro per l'acquisto e il noleggio di fototrappole. Dopo un anno e dieci mesi dal nostro insediamento, il 2024 ci vedrà protagonisti per cambiare la storia del territorio e soprattutto la vita dei cittadini che vi abitano". (Com)