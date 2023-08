Reddito cittadinanza: Gasparri (FI), politiche sociali servono ma questa si è rivelata fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il reddito di cittadinanza si è rivelata "una misura fallimentare. Come i 'navigator', che dovevano aiutare a cercare posti di lavoro per chi usufruisse del Rdc e sono finiti, invece, a chiedere una loro stabilizzazione”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ad “Agorà Estate” su Rai3. “Per cui – ha aggiunto - la misura ha fallito sotto il profilo della promozione e della ricerca di lavoro. Le politiche sociali servono, ma quelle fatte dai 5Stelle non hanno prodotto alcuna stabilizzazione”. “Forza Italia – ha sottolineato Gasparri - ha sempre agito con grande realismo su questo tema. Il nostro obiettivo è aumentare lo stipendio di chi lavora ed aumentare le pensioni minime, per tutte quelle persone che non possono lavorare a causa di condizioni fisiche non idonee. La proposta del governo attuale è diversa dalle precedenti: aumentare il potere d'acquisto e aumentare il lavoro”. Il presidente di Confcommercio Sangalli “ha detto che ci sono circa 480mila posizioni di lavoro scoperte solo nel commercio e nel turismo. Quindi – ha proseguito il senatore - il nostro intento è quello di spingere le persone verso il lavoro che c'è. Il Reddito di Cittadinanza ha registrato un fallimento clamoroso sotto questo punto di vista”. “Noi vogliamo far incontrare la domanda con l'offerta, non abbandonare le fasce più deboli della popolazione, intervenire sui mutui, cercare di mitigare gli interventi della Bce. E la nostra strada è quella giusta, anche a giudicare dal consenso forte e prevalente di cui il governo gode in tutto il Paese", ha concluso Gasparri. (Rin)