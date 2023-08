El Salvador: Bukele, luglio il mese più sicuro nella storia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Salvador, Nayib Bukele, è tornato a rivendicare l'efficacia delle politiche di sicurezza del suo governo definendo luglio del 2023 come il "mese più sicuro in tutta la storia" del Paese. "Se elaboriamo i dati da gennaio a luglio, El Salvador (che fino a poco tempo fa era il Paese più pericoloso del mondo) avrebbe 2,2 omicidi all'anno per ogni centomila abitanti", ha scritto Bukele in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "È il Paese più sicuro dell'America", ha insistito il presidente riportando la nota della Polizia nazionale secondo cui anche il 31 luglio si è chiuso con "zero omicidi". Arrivato alla guida del Paese, Bukele si è da subito intestato una serrata politica di contrasto alla criminalità - animata dalle famigerate bande locali -, con azioni sovente criticate dagli organismi a difesa dei diritti umani. (segue) (Mec)